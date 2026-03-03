نائب الشيوخ: توسعات شركات الطاقة العالمية تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة

أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة لتوسعات شركات الطاقة العالمية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وتشريعات محفزة، ما أسهم في جذب كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة سكاتك النرويجية، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.

تخزين الكهرباء يعزز من أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء يعزز من أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات، ويدعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع الطاقة يعكس إيمان الدولة بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة، ويعزز من تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.