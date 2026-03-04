واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الأربعاء، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.