صدمة في طهران.. وكالة فارس تكشف مكان دفن المرشد الإيراني علي خامنئي

كشفت وكالة أنباء فارس، عن مكان دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل السبت الماضي في بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية، أن المرشد علي خامنئي، سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، من دون تحديد موعد لمراسم الدفن.

وقتل المرشد الإيراني عن عمر ناهز 86 عاما، بعد قيادته إيران لمدة 36 عاما، في غارات استهدفت مقر إقامته مع بدء الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران السبت.

وينحدر خامنئي من مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد والمقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية، حيث دفن والده أيضا قرب المرقد.