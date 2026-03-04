قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فخورة إني شرّفت مصر».. أول تعليق لـ جنى إيهاب بعد تصدّرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم
مناحة.. «شوبير» عن ردود الفعل بشأن أحقية الأهلي بالدوري الموسم الماضي
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أخبار العالم

صدمة في طهران.. وكالة فارس تكشف مكان دفن المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
قسم الخارجي

كشفت وكالة أنباء فارس، عن مكان دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل السبت الماضي في بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية، أن المرشد علي خامنئي، سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، من دون تحديد موعد لمراسم الدفن.

وقتل المرشد الإيراني عن عمر ناهز 86 عاما، بعد قيادته إيران لمدة 36 عاما، في غارات استهدفت مقر إقامته مع بدء الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران السبت.

وينحدر خامنئي من مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد والمقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية، حيث دفن والده أيضا قرب المرقد.

صدمة سياسية في طهران وكالة فارس دفن المرشد الإيراني علي خامنئي

