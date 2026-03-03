قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قسم التوك شو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري من التصعيد العسكري في المنطقة واضح وثابت، سواء في بيانات الرئاسة أو وزارة الخارجية أو في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا رفض مصر للحرب والتصعيد واستهداف الدول العربية، ودعوتها الدائمة إلى التهدئة والحلول السياسية.

 مصر بذلت جهودًا دبلوماسية

وأوضح خلال لقاء في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية مبكرة لمحاولة احتواء الأزمة قبل اندلاع المواجهات، مشيرًا إلى تحركات واتصالات شملت أطرافًا إقليمية ودولية، مضيفا أن ما يجري حاليًا يعكس توجهًا إسرائيليًا مدعومًا بقرار أمريكي نحو توسيع نطاق المواجهة.

وأشار حسين إلى أن تحليل أهداف الحرب المعلنة يختلف عن النتائج الفعلية على الأرض، معتبرًا أن الأهم هو ما تفرزه المعارك من تحولات استراتيجية في موازين القوى، وليس فقط المبررات التي تُطرح لتبريرها.

وفي ما يتعلق بالهجمات المتبادلة في المنطقة، لفت إلى أن اتساع دائرة الاستهداف ليشمل دولًا عربية يحمّل الأزمة أبعادًا سياسية إضافية، وقد ينعكس سلبًا على صورة الأطراف المنخرطة فيها، كما حذر من تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

عماد الدين حسين مصر التهدئة التصعيد العسكري

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
الهضم
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
فوائد تناول القرنبيط الصحية
