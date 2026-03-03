عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري من التصعيد العسكري في المنطقة واضح وثابت، سواء في بيانات الرئاسة أو وزارة الخارجية أو في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا رفض مصر للحرب والتصعيد واستهداف الدول العربية، ودعوتها الدائمة إلى التهدئة والحلول السياسية.

مصر بذلت جهودًا دبلوماسية

وأوضح خلال لقاء في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية مبكرة لمحاولة احتواء الأزمة قبل اندلاع المواجهات، مشيرًا إلى تحركات واتصالات شملت أطرافًا إقليمية ودولية، مضيفا أن ما يجري حاليًا يعكس توجهًا إسرائيليًا مدعومًا بقرار أمريكي نحو توسيع نطاق المواجهة.

وأشار حسين إلى أن تحليل أهداف الحرب المعلنة يختلف عن النتائج الفعلية على الأرض، معتبرًا أن الأهم هو ما تفرزه المعارك من تحولات استراتيجية في موازين القوى، وليس فقط المبررات التي تُطرح لتبريرها.

وفي ما يتعلق بالهجمات المتبادلة في المنطقة، لفت إلى أن اتساع دائرة الاستهداف ليشمل دولًا عربية يحمّل الأزمة أبعادًا سياسية إضافية، وقد ينعكس سلبًا على صورة الأطراف المنخرطة فيها، كما حذر من تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.