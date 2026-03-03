الموت يفجع باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة، عن وفاة ابنة عمه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر باسم سمرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: «توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي وأختي الكبيرة نجلاء محمد سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وأضاف: «اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء».

آخر أعمال باسم سمرة



يعيش باسم سمرة حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لديه مسلسل «عين سحرية» الذي ينافس من خلاله ضمن أعمال الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2026.