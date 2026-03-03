قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بحضور الوزير شريف فتحي .. مشاركة مصرية بارزة في بورصة برلين السياحية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، عدد من الزيارات الهامة بالجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026، حيث حرص كل من Kai Wegner عمدة برلين، والدكتور Christoph Ploß منسق الحكومة الاتحادية للصناعة البحرية والسياحة، والأستاذة شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، و Gloria Guevara الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وAlbin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحية الألمانية DRV، والدكتور Mario Tobias رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميسي برلين الخاصة ببورصة برلين، و Dirk Hoffmann الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ميسي برلين، على زيارة الجناح، والقيام بجولة داخله وخاصة داخل النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير المُقام بالجناح، بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين.

وزير السياحة والآثار في بورصة برلين 

كما تعرفوا خلال الجولة على بعض المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وخلال الزيارة، أعرب عمدة برلين عن رغبته في زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكداً على إدراجه ضمن جدول أعماله.

ومن جانبه، وجه له الوزير الدعوة لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المتحف وعلى ما تزخر به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة.

وقد شارك في الحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمني عثمان نائب السفير، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد محمد فرج مدير مكتب برلين والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد إسماعيل عامر  مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، قام اليوم بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 والتي تستمر فعالياتها بمدينة برلين بدولة ألمانيا خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري، وتشارك فيها وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً.

كما قام السيد الوزير بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بالعارضين المصريين، واستعرض معهم مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
 

وزير السياحة والآثار السياحة بورصة برلين مصر سياحة

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

اغلاق مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص

المنيا .. إغلاق مركز للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص وضبط أدوية مجهولة وأعشاب

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني بالداخلة .. صور

ضبط ألف سولار مدعم بالإسكندرية

ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

بالصور

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

