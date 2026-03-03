بحضور الوزير شريف فتحي .. مشاركة مصرية بارزة في بورصة برلين السياحية

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، عدد من الزيارات الهامة بالجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026، حيث حرص كل من Kai Wegner عمدة برلين، والدكتور Christoph Ploß منسق الحكومة الاتحادية للصناعة البحرية والسياحة، والأستاذة شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، و Gloria Guevara الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وAlbin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحية الألمانية DRV، والدكتور Mario Tobias رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميسي برلين الخاصة ببورصة برلين، و Dirk Hoffmann الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ميسي برلين، على زيارة الجناح، والقيام بجولة داخله وخاصة داخل النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير المُقام بالجناح، بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين.

وزير السياحة والآثار في بورصة برلين

كما تعرفوا خلال الجولة على بعض المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وخلال الزيارة، أعرب عمدة برلين عن رغبته في زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكداً على إدراجه ضمن جدول أعماله.

ومن جانبه، وجه له الوزير الدعوة لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المتحف وعلى ما تزخر به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة.

وقد شارك في الحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمني عثمان نائب السفير، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد محمد فرج مدير مكتب برلين والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد إسماعيل عامر مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، قام اليوم بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 والتي تستمر فعالياتها بمدينة برلين بدولة ألمانيا خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري، وتشارك فيها وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً.

كما قام السيد الوزير بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بالعارضين المصريين، واستعرض معهم مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

