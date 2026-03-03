قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 والتي تستمر فعالياتها بمدينة برلين بدولة ألمانيا خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري، وتشارك فيها وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً، وذلك بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين.

 

بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026 

ومن جانبه، أكد  شريف فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض، الذي يُعد أكبر وأهم البورصات السياحية العالمية، ومُلتقى دوليا لشركاء المهنة والمتخصصين بصناعة السياحة، والمنصة الأهم عالمياً لتبادل الاتجاهات الحديثة والخبرات حول مستقبل صناعة السياحة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة هامة لعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الألماني لبحث أوجه التعاون لدفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر، إلى جانب عقد عدة اجتماعات على المستوى الرسمي مع الجانب الألماني لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك.

وأشار إلى أهمية السوق الألماني بالنسبة لمصر، حيث يعد من الأسواق السياحية المُصدرة والمستهدفة، لافتاً إلى أن هذا السوق السياحي شهد نمواً سياحياً ملحوظاً بنسبة 11.4 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث يحتل المرتبة الثانية بين الأسواق العشر الاولى المصدرة لحركة السياحة الوافدة لمصر.

وعقب الافتتاح، أجرة الوزير جولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بالعارضين المصريين، واستعرض معهم مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أنه لا توجد أية إلغاءات في الحجوزات السياحية باستثناء بعض الإلغاءات المحدودة، ومؤكداً على أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار.

كما حرص الوزير على زيارة بعض الأجنحة الأخرى العارضة ومنها الخاصة ببعض المنشآت الفندقية الموجودة في البحر الأحمر، والجناح الخاص بالنادي الأهلي، وكذلك الخاص بجنينة الحيوان بالجيزة حيث تم التعرف على آخر التطورات التي تتم بالجنينة تمهيداً لافتتاحها في شكلها الحديث.

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض، بجناح مساحته حوالي 1500 م2 بمشاركة نحو 111 عارض من ممثلي القطاع الخاص من شركات سياحة ومنشآت فندقية وشركات طيران.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 5600 عارض من 180 دولة، ويبلغ عدد زواره أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب الحضور الإعلامى لأكثر من 3200 صحفى وأكثر من 300 مدون.

ويشهد المعرض في دورته هذا العام الاحتفال بذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقه لأول مرة في عام 1966، وذلك تحت شعار "Discover the stories behind 60 years of legacy".

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمني عثمان نائب السفير، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد فرج مدير مكتب برلين وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإسماعيل عامر  مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، ومروة أحمد إبراهيم  مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، وسيلفانا سعيد مسئول السوق الإنجليزي بالهيئة. 

وزير السياحة والآثار بورصة برلين السياحية بورصة برلين مصر السياحة

