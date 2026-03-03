بعد وفاة والده .. قصة كفاح هشام ينخل الرمال لإعالة أسرته

أكد الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج "أجمل ناس" على شاشة قناة الحياة، أن البرنامج يلتقي يوميًا مع البسطاء في مختلف المحافظات، لتقديم جوائز مالية تحت شعار: "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، مشيرًا إلى حرص البرنامج على دعم الأسر الأولى بالرعاية، والاستماع لتجارب الفلاحين في الزراعة، إلى جانب عرض مشروعات خيرية من خلال فقرة "نهر الخير".

وأضاف الليثي أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة لفعل الخير ومساندة المحتاجين، مؤكدًا أن فريق البرنامج يسعى طوال الشهر الكريم إلى إدخال السعادة على القلوب الحزينة ومساندة المرضى، متمنيًا أن يحمل الشهر الخير والبركة للجميع.

هشام.. قصة كفاح شاب يتحمل المسؤولية

وخلال فقرة "سيارة المفاجأة"، التقى الليثي بالشاب هشام عثمان، 24 عامًا، من محافظة أسيوط، والذي يعمل في مجال البناء، حيث كان يسير حاملاً "المنخل" المستخدم في تنخيل الرمال وفصل الشوائب عنها.

وأوضح هشام أنه يتحمل مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، إذ يعول شقيقه الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية، إضافة إلى شقيقته، مؤكدًا أنه يرفض التفكير في الزواج قبل الاطمئنان على زواج شقيقته واستقرارها. وأضاف أنه يعمل في أي مهمة تتعلق بنقل الرمال أو رفع الطوب، مشيرًا إلى أن دخله اليومي قد يصل إلى 100 جنيه، قائلاً: "الحمد لله مستورة وربنا بيرزق".

كما أشار إلى أنه يعيش مع جده البالغ من العمر 95 عامًا، ويحرص خلال شهر رمضان على الدعاء بأن يرزقه الله القدرة على مواصلة دعم أسرته.

جبر خاطر وجائزة مالية

ووجه الليثي الشكر لهشام، مشيدًا بكفاحه وتحمله المسؤولية في سن مبكرة، واصفًا إياه بالنموذج المشرف للشباب المصري المكافح. وبعد توجيه سؤال بسيط له ضمن فقرة المسابقة، أهداه جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وسط فرحة كبيرة منه، حيث أكد أن المبلغ سيكون دعمًا لإخوته، قائلاً: "رزق لإخواتي والحمد لله".