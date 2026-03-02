بدأ بفدان وأصبح يمتلك 90 فدانا.. قصة كفاح ملهمة لمزارع في أجمل ناس

خصص الإعلامي د. عمرو الليثي، جزء من حلقة اليوم من برنامج “ أجمل ناس ” المذاع على قناة “ الحياة”، للحديث عن قصة كفاح الفلاح والمزارع الحاج ياسر السقا.

وقال الحاج ياسر ، إنه من مدينة كوم حمادة وبدأ الزراعة منذ عام ٨٦، مضيفا:" قمنا بزراعة الطماطم والكنتالوب كما زرعنا مانجو وبرتقال وفراولة عن طريق مستلزمات الري الحديث، ونستخدم طريقة التدوير".

وأضاف قائلًا: بدأت مزارع ثم تحولت لمجال الصناعات التي ترتبط بالزراعة، وكنت احلم بالتوسع في الأراضي وزراعة المزيد والتوسع في مجال الصناعة ومستلزمات الزراعة وهنا كان القرار المهم في حياتي وهو التعاون مع البنك الزراعي الذي دعمنا ماليا وفنيا".

وتابع :" قمنا وقتها بإنشاء شركة في مركز بدر في التسعينيات، وبدأت حياتي بفدان والان بفضل الله لدي ٩٠ فدانا، ازدادت الأراضي والفدادين وتعاملنا مع الفلاحين من خلال الشركة ، ويعمل معي حاليا عدد كبير من الفلاحين في قصة كفاح ونجاح يوميا وربنا رزقني وجعلني سبب في رزق عدد كبير من الفلاحين".

وتابع: “صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتها وخسرت في بداية حياتي بالتأكيد ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واصبح لدي عدد كبير من الفدادين ومصنع مستلزمات زراعية، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة اسرتي ومستوي المعيشة لهم ، واصبح لدي اكتفاء ذاتي الارض لدي ومصنع مستلزمات الزراعة ايضا”.

وأوضح : "حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي ايضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم ولدي دكتورة ومهندسة تتابع مشروع الزراعة والصناعة ، ومهتم جدا بتعليمهم الزراعة وان يكون بداخلهم حب هذا الامر وتكرار التجربة وان الزراعة كانت سبب في الخير وفيما نحن فيه".

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة.