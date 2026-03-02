قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدأ بفدان وأصبح يمتلك 90 فدانا.. قصة كفاح ملهمة لمزارع في أجمل ناس

برنامج أجمل ناس
برنامج أجمل ناس
هاني حسين

خصص الإعلامي د. عمرو الليثي، جزء من حلقة اليوم من برنامج “ أجمل ناس ” المذاع على قناة “ الحياة”، للحديث عن قصة كفاح الفلاح والمزارع الحاج ياسر السقا.

وقال الحاج ياسر ، إنه من مدينة كوم حمادة وبدأ الزراعة منذ عام ٨٦، مضيفا:" قمنا بزراعة الطماطم والكنتالوب كما زرعنا مانجو وبرتقال وفراولة عن طريق مستلزمات الري الحديث، ونستخدم طريقة التدوير".

وأضاف قائلًا:  بدأت مزارع ثم تحولت لمجال الصناعات التي ترتبط بالزراعة، وكنت احلم بالتوسع في الأراضي وزراعة المزيد والتوسع في مجال الصناعة ومستلزمات الزراعة وهنا كان القرار المهم في حياتي وهو التعاون مع البنك الزراعي الذي دعمنا ماليا وفنيا".

وتابع :" قمنا وقتها بإنشاء شركة في مركز بدر في التسعينيات، وبدأت حياتي بفدان والان بفضل الله لدي ٩٠ فدانا، ازدادت الأراضي والفدادين وتعاملنا مع الفلاحين من خلال الشركة ، ويعمل معي حاليا عدد كبير من الفلاحين في قصة كفاح ونجاح يوميا وربنا رزقني وجعلني سبب في رزق عدد كبير من الفلاحين".

وتابع: “صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتها وخسرت في بداية حياتي بالتأكيد ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واصبح لدي عدد كبير من الفدادين ومصنع مستلزمات زراعية، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة اسرتي ومستوي المعيشة لهم ، واصبح لدي اكتفاء ذاتي الارض لدي ومصنع مستلزمات الزراعة ايضا”.

وأوضح : "حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي ايضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم ولدي دكتورة ومهندسة تتابع مشروع الزراعة والصناعة ، ومهتم جدا بتعليمهم الزراعة وان يكون بداخلهم حب هذا الامر وتكرار التجربة وان الزراعة كانت سبب في الخير وفيما نحن فيه".

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة.

أجمل ناس مزاعر عمرو الليثي اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

ترشيحاتنا

البواسير

تسبب متاعب متعددة .. اكتشف أسباب البواسير ومضاعفاتها

جلاش بالسبانخ والفراخ

هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد