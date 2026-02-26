من الصعيد إلى أوروبا.. قصة نجاح الحاج أشرف بغدادي في الزراعة الحديثة على "أجمل ناس"

سلط برنامج أجمل ناس على شاشة الحياة الضوء على تجربة الفلاح المصري الحاج أشرف بغدادي، الذي تحدى الصحراء وأسس مزرعة حديثة تنافس المحاصيل الأوروبية.

تطوير أساليب الزراعة

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، روى الحاج أشرف كيف انتقل من محافظة سوهاج إلى أرض قاحلة ليحقق حلمه في استصلاح الصحراء، موضحًا أنه بدأ بالزراعات التقليدية قبل أن يطور أساليب الزراعة ليشمل الفواكه والخضروات والبقوليات، وصولًا إلى المحاصيل التصديرية مثل الفراولة والفلفل الملون.

أكد الحاج أشرف أن دعمه من البنك الزراعي المصري والمهندسين الزراعيين لعب دورًا أساسيًا في نجاح المشروع، بالإضافة إلى دعم عائلته، مضيفًا أن التعليم كان ركيزة أساسية في حياته وحياة أبنائه، حيث أصبح لديه ابنة دكتورة وأبناء متعلمين تعليمًا عاليًا.

وأشار إلى أن الزراعة الحديثة علم يتطلب صبرًا وإصرارًا، ونصح كل من يسلك هذا الطريق بالتمسك بالعزيمة والالتزام، وألا ييأس، مع الحفاظ على المهنية في العمل الزراعي، مؤكدًا أن الاجتهاد والمثابرة سيؤتيان ثمارهما دائمًا.

برنامج "أجمل ناس" يذاع يوميًا بعد الإفطار الساعة 6:15 مساءً طوال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية ومفاجآت لأهالي المحافظات، مع تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة مثل تجربة الحاج أشرف، لإدخال البسمة والسرور على قلوب الناس.