برلماني: “صحاب الأرض” دراما وطنية تفضح الزيف وتؤكد ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، إن مسلسل «صحاب الأرض» يمثل نموذجًا واعيًا للدراما الوطنية التي توظف الفن في خدمة القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العمل يعكس بوضوح ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف حافظ أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت إحدى أهم أدوات تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن «صحاب الأرض» نجح في تقديم سردية متماسكة تربط بين الجذور التاريخية للصراع والواقع السياسي الراهن، بما يسهم في تعزيز فهم الأجيال الجديدة لطبيعة القضية وأبعادها المختلفة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الهجوم الذي شنّته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكابتن إيلا، على العمل الدرامي، يعكس مدى تأثيره ووصول رسالته، لافتًا إلى أن محاولات التشكيك أو الادعاء بتزييف الحقائق لن تُغيّر من واقع أن الدراما المصرية طالما كانت منحازة للحقيقة ومدافعة عن الحقوق العربية.

وأكد حافظ أن القوى الناعمة المصرية، وفي مقدمتها الدراما، تلعب دورًا محوريًا في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، من خلال تقديم محتوى مهني ومتوازن يعبر عن وجدان الشارع العربي، ويعزز من مكانة مصر كدولة داعمة للاستقرار والسلام القائم على العدل.

كما أشاد بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج أعمال تجمع بين الجودة الفنية والرسالة الوطنية، معتبرًا أن «صحاب الأرض» يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تقديم دراما هادفة تواكب التحديات الإقليمية وتدعم الأمن القومي المصري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار دعم الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي تناقش قضايا الانتماء والأمن القومي، مؤكدًا أن الاستثمار في الوعي لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر، بل يمثل حجر الأساس في بناء مجتمع مستنير قادر على مواجهة التحديات وصون هويته الوطنية.