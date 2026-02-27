قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
محافظات

أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية في نسخته السادسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالسفير سيف قنديل مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام والوفد المرافق له وذلك لبحث التعاون المشترك والتنسيق الإجرائى والتنظيمى لإنعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستداميين فى نسخته السادسة ، والذى يعد أحد أبرز المنصات الإقليمية والدولية المعنية بدعم جهود الإستقرار والتنمية المستدامة فى القارة الإفريقية .

حضر اللقاء الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، حيث أكد المهندس عمرو لاشين أن أسوان جاهزة لإستضافة النسخة المقبلة من المنتدى بما تملكه من مقومات حضارية وسياحية وبنية أساسية متطورة .

ولفت إلى حرص المحافظة المتواصل لتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وغيره من عناصر النجاح لهذا الحدث العالمى الذى يرسخ مكانتها كعاصمة للثقافة الإفريقية ومدينة للسلام .

منتدى 

وكلف المحافظ مسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية بتوفير كافة المعلومات المطلوبة وأوجه التعاون اللازمة لضمان تنفيذ الخطط التنظيمية والفعاليات الشبابية بكفاءة عالية وبما يحقق أهداف المنتدى ويدعم مكانة أسوان كمنصة للحوار وصناعة المستقبل فى القارة الإفريقية .

مشيداً بحزمة الأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التى ستقام على هامش المنتدى بحيث تتيح مشاركة فعالة لشباب أسوان ، وخاصة من طلاب جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الوطنية للتدريب .

ولفت محافظ أسوان إلى دور ذلك فى دمج الشباب أجندة السلام والتنمية وإكسابهم خبرات عملية من خلال الإحتكاك بصناع القرار والخبراء الدوليين ، وبما ينسجم مع رؤية الدولة والتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب وتعظيم مشاركتهم فى المحافل الدولية .

من جانبه أعرب السفير سيف قنديل عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة أسوان، مشيداً بحرص محافظ أسوان على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح تنظيم المنتدى.

وأكد المحافظ على أن مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام يعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع محافظة أسوان لضمان خروج المنتدى بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية .

وفى ختام اللقاء حرص المهندس عمرو لاشين والسفير سيف قنديل على تبادل الدروع تقديراً للتعاون البناء بين محافظة أسوان ومركز القاهرة الدولى وللتأكيد على عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات لفعاليات هذا المنتدى العالمى فى دورته المقبلة والدورات القادمة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

