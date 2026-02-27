أخبار أسوان.. لقاءات جماهيرية أسبوعية وإزالة للإشغالات.. ومتابعة لملفات التقنين والتصالح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 26/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية دورية مع المواطنين يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ، وذلك بشكل منتظم عقب إجازة عيد الفطر المبارك بما يضمن إتاحة قنوات مباشرة لعرض الشكاوى والمطالب والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن حيث يأتى ذلك فى إطار ترسيخ نهج التواصل المباشر وتعزيز جسور الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين .

تم تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، ورفع أكثر من 134 حالة إشغال متنوعة بأسوان ، مع مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ناشد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المواطنين بأهمية تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية بشبكة الإنترنت طبقاً لقانون تقنين أوضاع اليد رقم ( 168 لسنة 2025 ) ، مع ملء البيانات والمستندات المطلوبة ، وسداد الرسوم المقررة للفحص والرفع المساحى ، ثم المعاينة وفقاً للخطوات الواردة بالمنظومة حيث يأتى ذلك من أجل تحقيق الإستقرار المعيشى للأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام لجنة فنية متخصصة بالمعاينة الميدانية لمشكلات الصرف الصحى الناتجة داخل منطقة العمارات السكنية بالسيل الجديد بحى شرق مدينة أسوان ، مع لقاء الأهالى للتعرف على الأسباب الرئيسية للمشكلات وتحديد أساليب التعاون والتنسيق لمساندة الجهود المبذولة لتنفيذ الحلول الجذرية لها .

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف التقنين، واستعراض الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وآليات استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية ، وخلال الاجتماع ، الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية .

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .

ويأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الهيئة البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن بأسوان ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الموسعة التى يعقدها لفتح قنوات التواصل الجماهيري، والاستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين ، والعمل على وضع حلول عاجلة وجذرية للمشكلات التى تمس الحياة اليومية لأبناء المحافظة.

