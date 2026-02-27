قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
محافظات

أخبار أسوان.. لقاءات جماهيرية أسبوعية وإزالة للإشغالات.. ومتابعة لملفات التقنين والتصالح

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 26/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية دورية مع المواطنين يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ، وذلك بشكل منتظم عقب إجازة عيد الفطر المبارك بما يضمن إتاحة قنوات مباشرة لعرض الشكاوى والمطالب والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن حيث يأتى ذلك فى إطار ترسيخ نهج التواصل المباشر وتعزيز جسور الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين .

محافظ أسوان: لقاءات جماهيرية أسبوعية وتفعيل قنوات التواصل..صور


تم تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، ورفع أكثر من 134 حالة إشغال متنوعة بأسوان ، مع مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

في أسوان.. رفع 134 حالة إشغال ضمن سلسلة حملات مكبرة

ناشد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المواطنين بأهمية تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية بشبكة الإنترنت طبقاً لقانون تقنين أوضاع اليد رقم ( 168 لسنة 2025 ) ، مع ملء البيانات والمستندات المطلوبة ، وسداد الرسوم المقررة للفحص والرفع المساحى ، ثم المعاينة وفقاً للخطوات الواردة بالمنظومة حيث يأتى ذلك من أجل تحقيق الإستقرار المعيشى للأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

خلال 6 أشهر.. محافظ أسوان يناشد المواطنين للإسراع بتقنين أوضاع أراضي وضع اليد عبر المنصة الوطنية

جهود متنوعة


كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام لجنة فنية متخصصة بالمعاينة الميدانية لمشكلات الصرف الصحى الناتجة داخل منطقة العمارات السكنية بالسيل الجديد بحى شرق مدينة أسوان ، مع لقاء الأهالى للتعرف على الأسباب الرئيسية للمشكلات وتحديد أساليب التعاون والتنسيق لمساندة الجهود المبذولة لتنفيذ الحلول الجذرية لها .

محافظ أسوان يكلف لجنة فنية للمعاينة الميدانية لحل مشكلات الصرف الصحي بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد
عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف التقنين، واستعراض الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة  2017، وآليات استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية ، وخلال الاجتماع ، الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية .

محافظ أسوان يوجه بإسراع وتيرة تقنين أراضي الدولة
أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .

ويأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

محافظ أسوان: انجاز التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الهيئة البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن بأسوان ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الموسعة التى يعقدها لفتح قنوات التواصل الجماهيري، والاستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين ، والعمل على وضع حلول عاجلة وجذرية للمشكلات التى تمس الحياة اليومية لأبناء المحافظة.

محافظ أسوان: العمل خلال الفترة المقبلة سيشهد تسريع وتيرة الإنجاز بكافة القطاعات

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

