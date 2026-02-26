محافظ أسوان يوجه بإسراع وتيرة تقنين أراضي الدولة

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف التقنين، واستعراض الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وآليات استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية ، وخلال الاجتماع ، الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية .

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الاستفادة من منظومة تقنين أراضي الدولة .

وتم استعراض موقف المنظومة الإلكترونية للتقنين وفقاً للوارد من المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة ، حيث تجاوز إجمالى عدد الطلبات الجديدة المقدمة على مستوى محافظة أسوان 2300 طلب حتى الآن بما يعكس تزايد إقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أتاحها القانون الجديد .

جهود

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ملف التقنين يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بفتح كافة قنوات التواصل المباشر مع المواطنين للرد على استفساراتهم ومتابعة طلباتهم أولًا بأول، مع تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم .

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتسخير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتعريف المواطنين بآلية التسجيل والتقديم عبر المنظومة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفنى اللازم لهم ، وخاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق المستهدف من منظومة التقنين، وتعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمواطن بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.