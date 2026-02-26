قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
محافظات

محافظ أسوان يوجه بإسراع وتيرة تقنين أراضي الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف التقنين، واستعراض الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة  2017، وآليات استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية ، وخلال الاجتماع ، الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية .

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الاستفادة من منظومة تقنين أراضي الدولة .

وتم استعراض موقف المنظومة الإلكترونية للتقنين وفقاً للوارد من المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة ، حيث تجاوز إجمالى عدد الطلبات الجديدة المقدمة على مستوى محافظة أسوان 2300 طلب حتى الآن بما يعكس تزايد إقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أتاحها القانون الجديد .

جهود

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ملف التقنين يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بفتح كافة قنوات التواصل المباشر مع المواطنين للرد على استفساراتهم ومتابعة طلباتهم أولًا بأول، مع تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم .

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتسخير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتعريف المواطنين بآلية التسجيل والتقديم عبر المنظومة الإلكترونية ، وتقديم الدعم الفنى اللازم لهم ، وخاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق المستهدف من منظومة التقنين، وتعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمواطن بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

