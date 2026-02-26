قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
محافظات

خلال 6 أشهر.. محافظ أسوان يناشد المواطنين للإسراع بتقنين أوضاع أراضي وضع اليد عبر المنصة الوطنية

محمد عبد الفتاح

ناشد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المواطنين بأهمية تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية بشبكة الإنترنت طبقاً لقانون تقنين أوضاع اليد رقم ( 168 لسنة 2025 ) ، مع ملء البيانات والمستندات المطلوبة ، وسداد الرسوم المقررة للفحص والرفع المساحى ، ثم المعاينة وفقاً للخطوات الواردة بالمنظومة حيث يأتى ذلك من أجل تحقيق الإستقرار المعيشى للأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ على حرص الدولة لتقدم المزيد من التيسيرات وتذليل المعوقات لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، مع حث وتشجيع المواطنين لتوفيق أوضاعهم .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة ، لتكون المنفذ الإلكترونى الرسمى الذى يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضى وضع اليد وذلك فى إطار التنسيق بين اللجنة العليا لإسترداد الأراضى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، لإحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية فى إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين ، وتعد المنصة، المتاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg  .

حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونياً ، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة ، وتسعير الأراضى المطلوب تقنينها ، وصولاً إلى إجراءات التعاقد النهائى ، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين .

وفى هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتى حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة .

ودعت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية ، وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة .

كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقاً وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذى إنتهى العمل به – سيتم إستكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد ، وبنفس الرسوم التى تم سدادها حفاظًا على حقوق المواطنين.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

جوزيف عون

جوزيف عون محيَّيا أبناء الجنوب: اعطيتم لبنان أقوى رسائل الصمود والوطنية

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

مودي ونتنياهو

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

