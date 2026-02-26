لأول مرة بالعاصمة الإدارية.. انطلاق فعاليات الليالي الرمضانية للأطفال وأسرهم بمسجد مصر الكبير

تطلق وزارة الأوقاف، ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برنامجًا رمضانيًا مميزًا للأطفال وأُسرهم لأول مرة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمسجد مصر الكبير، حيث يجمع البرنامج بين التربية والبهجة في أجواء إيمانية راقية ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية.

وتتضمن فعاليات اليوم الذي يوافق الخميس 8 رمضان 1447هـ – 26 فبراير 2026م بساحة المسجد، ندوة حوارية بعنوان “أخلاقنا سر قوتنا”، وعرضًا تربويًا ممتعًا بالعرائس، بالإضافة إلى ورش فنية ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل، ومسابقات وجوائز، وأنشطة تثقيفية مبسطة تهدف إلى غرس القيم النبيلة في نفوس النشء وتعزيز الروابط الأسرية في هذا الشهر الفضيل.



من ناحية أخرى، أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارات وزارية جديدة تقضي بتجديد تكليف عدد من القيادات بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار العمل الإداري والدعوي.

شمل القرار الأول تجديد تكليف الشيخ أحمد فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ)، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة سنة.





