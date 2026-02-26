وزير الأوقاف يقرر تكريم أفضل مقرأة رمضانية في كل مديرية عقب شهر رمضان

عقد الدكتور أسامة الأزهري –وزير الأوقاف- اجتماعًا مع مديري المديريات الإقليمية، لمتابعة محاور العمل الدعوي والمجتمعي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة جهود المديريات في تنفيذ التكليفات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

استعرض الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مواصلة جهود البرّ، وتعزيز التكامل المجتمعي، وتوسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الخير، بما يسهم في دعم الدور الوطني للمسجد، وتعظيم أثره المجتمعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وتناول اللقاء متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الجاهزية داخل المساجد، لا سيما المساجد المخصصة للاعتكاف والتهجد، بما يهيئ أجواءً إيمانية منضبطة لضيوف الرحمن.

كما أعلن الوزير عن تكريم أفضل مقرأة قرآنية في كل مديرية عقب الشهر الفضيل، تحفيزًا للجميع على التنافس في الخير.

وشمل الاجتماع متابعة تنفيذ كافة الأنشطة الدعوية والعلمية والمجتمعية، والتشديد على المتابعة الميدانية المستمرة، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط الإداري، ويبث رسالة الوعي الرشيد، ويحفظ للمسجد دوره المحوري في بناء الإنسان والمجتمع.