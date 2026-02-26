قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف

السباح يوسف
السباح يوسف
مصطفي رجب

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم ، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الاستئناف من بينهم الحكم العام و3 منقذين فى قضية غرق السباح يوسف 

وغرمت المحكمة رئيس اتحاد السباحة و14 آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة من تهمة القتل والإصابة والخطأ.


 

تفاصيل القضية

وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين. 

ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

محكمة جنح مدينة نصر الإهمال والتسبب فى وفاة السباح الطفل يوسف محمد السباح الطفل يوسف

