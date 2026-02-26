شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

أشاد إلاعلامي أحمد شوبير بمستوي وأداء الاعب هادي رياض صفقة الاهلي الجديدة .

و قال أحمد شوبير عبر برنامجة : المسؤولين في النادي الأهلي طايرين ومبسوطين بهادي رياض سواء بمستواه اللي ظهر بيه في ماتش سموحة او بالتزامه وانضباطه وانه متكلمش نهايئ في أي ماديات لما جه الأهلي والحاجات دي كلها مخلية الناس في الأهلي طايرين بيه ومبسوطين بيه.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.