مرورياً.. هل يختلف نهار رمضان عن ليله؟.. فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الإزدحام المروري يكون أكثر فاعلية بعد الإفطار خلال شهر رمضان، خاصة مع بدء أجازة نهاية الأسبوع، نظرا لتوافد المواطنين بعد الإفطار لأداء شعائر صلاة العشاء والتروايح بكافة مساجد مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الإزدحام يكون خاصة فى الأماكن القريبة من الجوامع الكبري، مثل مسجد السيدة عائشة والسيدة نفسية والأزهر، إلى جانب جامع الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم وجامع أل رشدان وجامع مصطفي محمود فى الجيزة.

وتابع أن هناك إستعدادات أمنية مرورية مكثفة بالنسبة لتلك الجوامع، لمنع الإنتظار الخاطئ والمواقف العشوائية، وعقب الإنتهاء من صلاة التراويح يتوجه المواطنين إلى الأماكن التجارية بهدف شراء مستلزمات شهر رمضان، خاصة السحور، والذهاب إلى أماكن المتنزهات.