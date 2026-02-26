قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح حكم إخراجها في هيئة شنطة رمضان

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أفاد الشيخ علي فخر،  مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، بأن المذهب الحنبلي حدد وقت وجوب زكاة الفطر بمغيب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، بينما ذهب كل من الحنابلة والمالكية إلى جواز تقديمها قبل العيد بمدة لا تتجاوز اليومين، استناداً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حول فعل الصحابة بتقديمها يوماً أو يومين.
 

وبين فخر في مقطع مصور له أن التعجيل بإخراجها مسموح به شرعاً منذ بداية شهر رمضان، وهو الرأي الراجح لدى الشافعية وقول معتبر عند الحنفية، كما توجد آراء شافعية أخرى تبيح إخراجها من أول يوم (وليس أول ليلة)، بل وهناك وجه يجيزها قبل دخول الشهر.

زكاة الفطر.. هى يجوز إخراجها قيمة  
وفيما يخص الإخراج النقدي (بالقيمة)، أوضح أن الحنفية يرون الواجب في صدقة الفطر هو نصف صاع من القمح أو مشتقاته كالزبيب والدقيق، أو صاع من الشعير والتمر، معتبرين أن النص يركز على القيمة المالية للمال المتقوم وليس على عينه، مما يتيح دفع القيمة بالدراهم أو الدنانير أو السلع. 

وأكد أن دار الإفتاء تعتمد مذهب الحنفية الذي يجيز إخراجها نقداً أو في صورة أطعمة يحتاجها الفقير، مثل "شنطة رمضان" التي تضم أصنافاً غذائية متنوعة غير التي نص عليها الحديث النبوي.


قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

‎وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

‎وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
 

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

رئيس مجلس القيادة اليمني: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

العليمي: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

ارشيفي

لتقديم مواد غذائية .. أسطول الحرية والصمود" يستعد للإبحار بإتجاه غزة

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس برام الله

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس في رام الله

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

