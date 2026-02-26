قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سلطنة عمان: إيران وأمريكا منفتحتان على أفكار وحلول جديدة للتوصل إلى اتفاق عادل

محمود نوفل

بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع كلا من ويتكوف وكوشنر المقترحات الإيرانية وردود فريق التفاوض الأمريكي.


وقالت الخارجية العُمانية في بيان لها أنه  تم استعراض معالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق اتفاق.


وأشارت الوزارة العُمانية إلى أن الطرفان منفتحان على أفكار وحلول جديدة للتوصل إلى اتفاق عادل بضمانات قابلة للاستدامة.

وفي سابق من اليوم ، عقد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لقاء في جنيف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضمن المحادثات الإيرانية الأمريكية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية ، فقد بحث البوسعيدي وعراقجي مقترحات إيران الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن ملفها النووي.


وشدد وزير الخارجية العُماني “البوسعيدي ” على حرص السلطنة على دعم الحوار من أجل وصول المفاوضات إلى حلول مقبولة.

كما أشار البيان العُماني إلى أنه من المنتظر أن يلتقي الوزير البوسعيدي بفريق التفاوض الأمريكي صباح اليوم.


وبالأمس ، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية المساعد للشؤون السياسية، عباس عراقجي، وصل إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد سياسي وفني للمشاركة في المحادثات النووية.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء إيرنا عن عراقجي قوله إن الوفد الإيراني عرض على الجانب العماني بنودًا من اتفاق محتمل يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات، مع التركيز على الجانب النووي للملف الإيراني.

