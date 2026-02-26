الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب برئيس الوزراء السوداني، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، كما ثمّن سيادته انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء البلدين، باعتبارها إطاراً مهماً لتنسيق المواقف وضمان مصالح وحقوق الشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن بالغ امتنانه لحفاوة الاستقبال والدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، مشيراً إلى الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.