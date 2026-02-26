طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الثنائي زيزو تريزيجيه وموقفهم من مواجهة زد.

الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. طبيب الأهلي أكد جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد ولكن فضل عدم الدفع بهم في التشكيل الأساسي".

وسيعقد توروب المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله لمعرفة تطورات الحالة الطبية للثنائي زيزو وتريزيجيه وموعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الاحمر لمواصلة الانتصارات من أجل مطاردة القمة قبل نهاية المرحلة الأولي من الدوري.

موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره زد اف سى المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وزد اف سى بالدوري المصري

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية من المرحلة الأولى



- الأهلي × زد 28 فبراير 9:30 مساء

- المقاولون العرب × الأهلي 5 مارس 9:30 مساء

- طلائع الجيش × الأهلي 9 مارس 9:30 مساء