مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق عن مفاجأة تتعلق بالتحكيم في مباراة المصري البورسعيدي ومودرن سبورت، والتي انتصر فيها المصري بهدف نظيف في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وقال عبد الرحمن طارق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أزمات التحكيم في كل مباراة منذ بداية الموسم لا تنتهي وهذا للأسف يؤثر عن شكل مسابقة الدوري المصري».

وأردف قائلًا: «الحكم محمد معروف عمل كل حاجة أنه يفسد مباراة المصري البورسعيدي، وهذه المباراة كانت من أسوأ مباريات الموسم على مستوى التحكيم»، وذلك حسب رأيه.

وتابع طارق: «المفاجأة بعد نهاية المباراة أن حكام تقنية الفيديو أخبروا اللاعبين أنهم قاموا برسم خطوط الفار بالخطأ في لقطة إلغاء هدف حسام حسن»، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء هدف صحيح لصالح مودرن سبورت أمام المصري البورسعيدي.