معسكر مغلق للمصري البورسعيدي استعدادا لـ وادي دجلة بالدوري

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فور وصولها صباح اليوم الى مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا على التوجه، إلى مدينة السويس للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الـ ١٤ من بطولة الدوري المصري أمام فريق وادي دجلة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السويس الجديد.





ويستعد الفريق الأول لكرة لاقدم بالنادي المصري لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري





وكان النادي المصري قد تلقي هزيمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف