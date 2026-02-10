شيخ الأزهر ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بقرب حلول رمضان ونجاح جائزة زايد

تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التَّهنئةَ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على الشعبين المصري والإماراتي، وكل شعوب الأمتين الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات والسلام.

شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بنجاح جائزة زايد وتصدرها للجوائز العالميَّة

وخلال الاتصال، هنَّأَ شيخ الأزهر، أخاه الشيخ محمد بن زايد، بالنجاحات العالمية التي حقَّقتها جائزة زايد للأخوَّة الإنسانيَّة، وتبوأها لمكانة مرموقة دوليًّا، وتصدرها الجوائز العالمية التي تشجِّع على نشر الأخوة الإنسانيَّة والسلام عالميًّا خلال وقت قياسي.

واحتضنت أبوظبي حفل تكريم الجائزة هذا العام لمبادرة السلام التاريخيَّة بين أذربيجان وأرمينيا، وتكريم رئيسَيِ الدولتين الرئيس إلهام عليف، رئيس أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، وتكريم مؤسسة «التعاون» الفلسطينيَّة، وهو ما يمثل دعمًا لإرادة الشعب الفلسطيني وصموده المشروع في مواجهة ما يتعرض له من عدوان.

وكذلك تكريم الناشطة الأفغانية "زرقاء يفتالي"، وهو تكريم يحمل بين طيَّاتِه رسائل لتمكين المرأة المسلمة في حصولها على كافة حقوقها، لا سيَّما الحق في التعليم الذي يمكن اعتباره واجب العصر.

من جهته، شكر الشيخ محمد بن زايد، الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا تقديره للدور الذي يقوم به فضيلته والأزهر في نشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ ثقافة الأخوة والسلام، وتفنيد الصور المغلوطة التي يحاول البعض نسبتها للإسلام ، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والدعوية التي تربط الشعب الإماراتي بالأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.