قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بقرب حلول رمضان ونجاح جائزة زايد

شيخ الأزهر ورئيس الإمارات
شيخ الأزهر ورئيس الإمارات
أحمد سعيد

تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التَّهنئةَ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على الشعبين المصري والإماراتي، وكل شعوب الأمتين الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات والسلام.

شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بنجاح جائزة زايد وتصدرها للجوائز العالميَّة

وخلال الاتصال، هنَّأَ شيخ الأزهر، أخاه الشيخ محمد بن زايد، بالنجاحات العالمية التي حقَّقتها جائزة زايد للأخوَّة الإنسانيَّة، وتبوأها لمكانة مرموقة دوليًّا، وتصدرها الجوائز العالمية التي تشجِّع على نشر الأخوة الإنسانيَّة والسلام عالميًّا خلال وقت قياسي. 

واحتضنت أبوظبي حفل تكريم الجائزة هذا العام لمبادرة السلام التاريخيَّة بين أذربيجان وأرمينيا، وتكريم رئيسَيِ الدولتين الرئيس إلهام عليف، رئيس أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، وتكريم مؤسسة «التعاون» الفلسطينيَّة، وهو ما يمثل دعمًا لإرادة الشعب الفلسطيني وصموده المشروع في مواجهة ما يتعرض له من عدوان. 

وكذلك تكريم الناشطة الأفغانية "زرقاء يفتالي"، وهو تكريم يحمل بين طيَّاتِه رسائل لتمكين المرأة المسلمة في حصولها على كافة حقوقها، لا سيَّما الحق في التعليم الذي يمكن اعتباره واجب العصر.  

من جهته، شكر الشيخ محمد بن زايد، الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا تقديره للدور الذي يقوم به فضيلته والأزهر في نشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ ثقافة الأخوة والسلام، وتفنيد الصور المغلوطة التي يحاول البعض نسبتها للإسلام ، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والدعوية التي تربط الشعب الإماراتي بالأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر شيخ الأزهر ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بقرب حلول رمضان الدكتور أحمد الطيب محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد بنجاح جائزة زايد جائزة زايد الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

اليابان

اليابان.. تصدير 48 ألف طن من محصول الأرز خلال عام 2025

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في تصرفاتها تجاه الضفة الغربية

أرشيفية

حزب الله : الثورة الإيرانية منحت الأمل للمستضعفين وأحيت المقاومة بالمنطقة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد