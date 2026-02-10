طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو

تستعد شركة BMW لإطلاق نسخة محدثة (Facelift) من طراز X1 لعام 2026، حيث استعارت السيارة ملامح تصميمها من شقيقتها الكبرى الكهربائية iX3 القادمة ضمن فئة "Neue Klasse".

ورغم أن X1 لا تزال تعتمد على منصتها الحالية المخصصة لمحركات الاحتراق الداخلي والدفع الأمامي/الكلي، إلا أن التحديثات الجمالية تهدف إلى توحيد هوية العلامة التجارية البصرية، مما يجعلها تبدو أكثر حداثة وتماشيًا مع عصر السيارات الكهربائية دون التخلي عن محركات البنزين القوية.

تصميم خارجي مستوحى من المستقبل ومقدمة Neue Klasse

تتركز التغييرات الخارجية في الواجهة الأمامية التي حصلت على شبكة “كلوي” أضيق وأكثر حدة، محاطة بمصابيح LED بتصميم "Blade" الجديد الذي رأيناه في النماذج الاختبارية لسيارات بي إم دبليو المستقبلية.

كما تم إعادة تصميم الصادم الأمامي وفتحات الهواء لتكون أكثر بساطة وانسيابية، مع إضافة مقابض أبواب مدمجة (Flush Door Handles) لتحسين الديناميكية الهوائية.

هذا التحديث يجعل X1 تبدو وكأنها جيل جديد كليًا وليس مجرد عملية تجميلية لمنتصف العمر، مما يعزز من حضورها كواحدة من أكثر السيارات تميزًا في فئة الـ SUV المدمجة الفاخرة.

مقصورة iDrive 9 وتجربة رقمية “مينيمالية”

تنتقل الثورة التصميمية إلى داخل المقصورة، حيث تتبنى X1 2026 فلسفة التصميم "المينيمالية" مع شاشة بي إم دبليو المنحنية (BMW Curved Display) التي تضم لوحة عدادات 10.25 إنش وشاشة مركزية 10.7 إنش.

ويعمل النظام بأحدث إصدار من iDrive 9 الذي يعتمد بشكل أساسي على اللمس والأوامر الصوتية، مع تقليل عدد الأزرار الفيزيائية إلى أدنى حد ممكن.

كما تم تحديث الكونسول الوسطي ليكون أكثر اتساعًا، مع توفير خيارات جديدة للمقاعد المصنوعة من جلد "Veganza" الصديق للبيئة، ونظام إضاءة محيطية تفاعلي يتغير بناءً على وضعية القيادة.

أداء المحركات المعهود والأسعار المتوقعة

تحتفظ بي إم دبليو X1 2026 بخيارات المحركات القوية، حيث تأتي فئة xDrive28i بمحرك 2.0 لتر تيربو يولد 241 حصانًا، بينما تظل فئة M35i هي الأعلى أداءً بقوة 312 حصانًا مع نظام دفع كلي xDrive قياسي وناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.