محمد صلاح يقترب من الانضمام للدوري السعودي |تفاصيل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن التشكيل الجديد للحكومة المصرية، وكان من بين التعديل لوزاري تولي راندا المنشاوي وزيرا للاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

ويستعرض موقع صدى البلد الاخباري أبرز المعلومات عن وزير الاسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد المهندسة راندا المنشاوي .

وُلدت راندا المنشاوي في 3 أكتوبر 1963، حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1985.

التحقت راندا المنشاوي بوزارة الإسكان والمرافق عام 1998، حيث بدأت عملها بجهاز بحوث ودراسات التعمير، وشغلت منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، ثم تولت منصب نائب رئيس الجهاز.

شاركت في متابعة عدد من المشروعات التنموية، من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر. 

كما عملت بالمكتب الفني لوزير الإسكان، ثم تولت رئاسة جهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ورئاسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، إضافة إلى رئاسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات.

عُينت وكيلًا أولًا لوزارة الإسكان، ومشرفة على مكتب الوزير، ثم نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المتابعة والمرافق عام 2018.

وفي عام 2019، صدر قرار بتكليفها بالعمل مساعدًا أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، إلى جانب عملها نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون المتابعة والمرافق.
 

