أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026

البنك المركزي
البنك المركزي
أ ش أ

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% خلال يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

وأوضح في بيان له اليوم أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفق مؤشراته سجل 1.2% خلال يناير 2026، مقارنةً بنحو 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نحو 11.9% في يناير 2026، مقارنةً بـ 12.3% في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.

البنك المركزي المصري التضخم الرقم القياسي المستهلكين

