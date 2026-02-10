البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% خلال يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

وأوضح في بيان له اليوم أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفق مؤشراته سجل 1.2% خلال يناير 2026، مقارنةً بنحو 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نحو 11.9% في يناير 2026، مقارنةً بـ 12.3% في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.