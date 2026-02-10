قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

لمحبي الألعاب ..إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية

أطلقت شركة أسوس شاشتها الرائدة للألعاب ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 في الصين قبل موعد إطلاقها المقرر في الربع الأول من العام.

 يبلغ سعر الشاشة مقاس 32 بوصة 8499 يوان صيني (1225 دولارًا أمريكيًا)، وهو أقل من السعر المعلن سابقًا البالغ 1299 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى اختلاف الأسعار بين المناطق.

بميزات ثورية .. إليك أفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

أطلقت شركة Rogbid ساعة ذكية من طراز R3 مزودة بتقنية 4G ونظام تشغيل أندرويد وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل وتأتي الساعة مزودة بتقنية الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع (4G)، والتي توفر تجربة استخدام شبيهة بالهواتف الذكية على المعصم. يبلغ سعر الساعة 99.99 دولارًا أمريكيًا ، وتتوفر بلونين: الذهبي اللامع والأسود الداكن.

5 ميزات في نظام HyperOS 3 تجعله أفضل من نظام Android .. تفاصيل  

يُعدّ HyperOS 3 أحد أكبر التحديثات لأجهزة شاومي حتى الآن، إذ يُقدّم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة في النظام. وهو مبنيّ على نظام Android 16، ولكن بالإضافة إلى ذلك، قدّمت شاومي في HyperOS 3 العديد من الميزات الرائعة والمفيدة التي تجعل نظام Android الأساسي يبدو أقلّ ثراءً بالميزات.

بميزات احترافية .. إنفينيكس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تُشوق شركة إنفينيكس لهاتفها القادم نوت 60 برو، وتشير الصور الأولية إلى أنه يجمع بين عناصر تصميمية من بعض أكثر الهواتف شهرةً في العام الماضي. 

يُظهر الإعلان التشويقي وحدة كاميرا جديدة كبيرة تُشبه أحدث هواتف آيفون 17 برو، ولكنها تستعير عنصرًا تصميميًا مستوحى من هاتف ناثينج 3 


بالنظر إلى الملصق الترويجي، يتميز هاتف Infinix Note 60 Pro بوحدة كاميرا خلفية بارزة مستوحاة على ما يبدو من تصميم iPhone 17 Pro Max. لكن ما يلفت الانتباه حقًا هو شاشة العرض النشطة بتقنية المصفوفة في هذه الوحدة.

