بتصميم وإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. كاسيو تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة للأطفال

كعاداتها تعود كاسيو بإصدار جديد ومميز من ساعاتها المتينة الشهيرة و هذه المرة، تمزج بين تصاميم بألوان الباستيل وسوار شفاف ضمن تشكيلة ساعات G-Shock/Baby-G.

تتميز الساعات الجديدة BA-110PD-2A وBA-110PD-4A وBA-110PS-7A بمظهرها الجذاب مع الحفاظ على المتانة والتقنيات المتطورة التي تشتهر بها العلامة التجارية.

ساعة كاسيو

ساعات كاسيو جي-شوك ​​بيبي جي

تتميز جميع الموديلات الثلاثة في السلسلة الجديدة بإطارات وأحزمة مصنوعة من خامة الراتنج، مما يمنحها لمسة نهائية لامعة.

يأتي الموديل BA-110PD-2A بلون أزرق بينما يقدم الموديل BA-110PD-4A لونًا ورديًا جذابًا

أما الموديل BA-110PS-7A فيتميز بمينائه الوردي والبنفسجي وسواره الشفاف الذي يضفي عليه لمسة عصرية ومنعشة كما تتميز كل ساعة بلمسة مميزة على شكل قلب على عقرب الساعات وعند موضع الساعة الثالثة.

إلى جانب ذلك، ستحصل على عقربين تناظريين وشاشتين رقميتين لعرض المعلومات بنظرة سريعة. يدعم هذا الثنائي التوقيت العالمي (يغطي 48 مدينة وعدة مناطق زمنية)، وساعة إيقاف، ومؤقت، وخمسة منبهات يومية، وإضاءة خلفية LED، ومقاومة للماء حتى 100 واط، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي ومغامرات نهاية الأسبوع. هذه الساعات تجمع بين التناظري والرقمي، ما يمنحك مظهر الساعة التقليدية مع أدوات أكثر فائدة، بالإضافة إلى لمسة Baby-G العصرية بألوان الباستيل.

سعر ساعات كاسيو جي-شوك ​​بيبي جي

أطلقت شركة كاسيو ساعات جديدة في اليابان بسعر 16,500 ين ياباني تقريبًا (حوالي 105 دولارات أمريكية) لكل طراز. ومن المقرر طرحها في الأسواق العالمية قريبًا، على أن تُطرح عالميًا في وقت لاحق من هذا الشهر. وكانت الشركة المصنعة للساعات الشهيرة قد أعلنت مؤخرًا عن ساعتين جديدتين من سلسلة "شين" في المنطقة، تتميزان بتصميم أنيق وبسيط مع أحزمة جلدية فاخرة وتقنية الطاقة الشمسية.