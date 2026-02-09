قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم وإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. كاسيو تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة للأطفال

ساعة كاسيو
ساعة كاسيو
لمياء الياسين

كعاداتها تعود كاسيو بإصدار جديد ومميز من ساعاتها المتينة الشهيرة و هذه المرة، تمزج بين تصاميم بألوان الباستيل وسوار شفاف ضمن تشكيلة ساعات G-Shock/Baby-G. 

تتميز الساعات الجديدة BA-110PD-2A وBA-110PD-4A وBA-110PS-7A بمظهرها الجذاب مع الحفاظ على المتانة والتقنيات المتطورة التي تشتهر بها العلامة التجارية.

ساعة كاسيو

ساعات كاسيو جي-شوك ​​بيبي جي 

تتميز جميع الموديلات الثلاثة في السلسلة الجديدة بإطارات وأحزمة مصنوعة من خامة الراتنج، مما يمنحها لمسة نهائية لامعة.

 يأتي الموديل BA-110PD-2A بلون أزرق  بينما يقدم الموديل BA-110PD-4A لونًا ورديًا جذابًا

 أما الموديل BA-110PS-7A فيتميز بمينائه الوردي والبنفسجي وسواره الشفاف الذي يضفي عليه لمسة عصرية ومنعشة كما تتميز كل ساعة بلمسة مميزة على شكل قلب على عقرب الساعات وعند موضع الساعة الثالثة.
إلى جانب ذلك، ستحصل على عقربين تناظريين وشاشتين رقميتين لعرض المعلومات بنظرة سريعة. يدعم هذا الثنائي التوقيت العالمي (يغطي 48 مدينة وعدة مناطق زمنية)، وساعة إيقاف، ومؤقت، وخمسة منبهات يومية، وإضاءة خلفية LED، ومقاومة للماء حتى 100 واط، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي ومغامرات نهاية الأسبوع. هذه الساعات تجمع بين التناظري والرقمي، ما يمنحك مظهر الساعة التقليدية مع أدوات أكثر فائدة، بالإضافة إلى لمسة Baby-G العصرية بألوان الباستيل.

سعر ساعات كاسيو جي-شوك ​​بيبي جي 

أطلقت شركة كاسيو ساعات جديدة في اليابان بسعر 16,500 ين ياباني تقريبًا (حوالي 105 دولارات أمريكية) لكل طراز. ومن المقرر طرحها في الأسواق العالمية قريبًا، على أن تُطرح عالميًا في وقت لاحق من هذا الشهر. وكانت الشركة المصنعة للساعات الشهيرة قد أعلنت مؤخرًا عن ساعتين جديدتين من سلسلة "شين" في المنطقة، تتميزان بتصميم أنيق وبسيط مع أحزمة جلدية فاخرة وتقنية الطاقة الشمسية.

ساعات جي شوك ​​بيبي جي شركة كاسيو الأسواق العالمية الساعة التقليدية ساعات G ShockBaby G العلامة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

علي علوان

صدمة قوية لمنتخب الأردن.. إصابة مؤثرة لـ علي علوان قبل كأس العالم

بنتايك

محمود بنتايك يقترب من العودة في مباراة سموحة ببطولة الدوري.. تفاصيل

زيزو

مصدر في الأهلي: زيزو يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد