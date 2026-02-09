قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا

أحمد البهى

نشر المخرج محمد سامي عبر صفحته الرسمية عل موقع انسجرام، فيديو يجمعه بالمخرج خالد يوسف . 

وعلق محمد سامي قائلًا: قعدت أفكر في أول مشهد همثله في حياتي، مين هيشوفني على المونتر، حاجة غريبة ومُحيرة جدًا بالنسبة لي، قُلت لازم يكون حد عنده خبرة كبيرة، وبيفهم، وبناءً عليه اخترت أستاذي وأخويا خالد يوسف، ليُخرج لي أول مشهد في حياتي، خصوصًا إن الممثلين بيطلعوا معاه حلوين وفي أحلى حالاتهم.

أعلن المخرج محمد سامي عن دوره في مسلسل "قلب شمس"كممثل لـ أول مرة مع النجمة يسرا . 

قلب شمس

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مسلسل قلب شمس ، للنجمة الكبيرة يسرا و العبد لله معاها كممثل لأول مرة ، ليا الشرف إن أول بطولة تكون بالمشاركة مع قامة و تاريخ كبير زى أستاذة يسرا ، و إن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي، مجهود كبير فى المشروع ده من يانجو بلاى و صديقى جو الخوند و المنتجة مها سليم ، المسلسل من تأليفى و إخراجى و بطولة ممثلين كبار و كلهم مقدمين أدوار جميلة جدا و هم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ،سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق،عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ،ميشيل مساك،سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.، مسلسل قلب شمس دراما إجتماعية رومانسية".

محمد سامي المخرج محمد سامي خالد يوسف

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الأهلي

4 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الأهلي أمام الإسماعيلي

فان ديرك

فان ديرك يُعلن رحيله عن الاتحاد السكندرى

اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة

محمود بركات: بطولة كأس العالم للقوة البدنية تشهد منافسات قوية.. والتنظيم مميز بشهادة الجميع

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

