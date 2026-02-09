الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا

نشر المخرج محمد سامي عبر صفحته الرسمية عل موقع انسجرام، فيديو يجمعه بالمخرج خالد يوسف .

وعلق محمد سامي قائلًا: قعدت أفكر في أول مشهد همثله في حياتي، مين هيشوفني على المونتر، حاجة غريبة ومُحيرة جدًا بالنسبة لي، قُلت لازم يكون حد عنده خبرة كبيرة، وبيفهم، وبناءً عليه اخترت أستاذي وأخويا خالد يوسف، ليُخرج لي أول مشهد في حياتي، خصوصًا إن الممثلين بيطلعوا معاه حلوين وفي أحلى حالاتهم.

أعلن المخرج محمد سامي عن دوره في مسلسل "قلب شمس"كممثل لـ أول مرة مع النجمة يسرا .

قلب شمس

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مسلسل قلب شمس ، للنجمة الكبيرة يسرا و العبد لله معاها كممثل لأول مرة ، ليا الشرف إن أول بطولة تكون بالمشاركة مع قامة و تاريخ كبير زى أستاذة يسرا ، و إن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي، مجهود كبير فى المشروع ده من يانجو بلاى و صديقى جو الخوند و المنتجة مها سليم ، المسلسل من تأليفى و إخراجى و بطولة ممثلين كبار و كلهم مقدمين أدوار جميلة جدا و هم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ،سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق،عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ،ميشيل مساك،سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.، مسلسل قلب شمس دراما إجتماعية رومانسية".