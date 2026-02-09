تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل تحرش بموظفة داخل اتوبيس نقل عام حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

بالفحص وبسؤال الشاكية موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بمحافظة السويس أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم قام الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها وتتبعها حال إستقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أنكر إرتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجنى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.