قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 ارتفاعه في محال الصاغة المصرية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب جديدة مقارنة بمستوياته خلال الأيام الماضية، مدفوعًا بالصعود القوي في أسعار الذهب عالميًا.
 

وسجل سعر الذهب اليوم زيادة واضحة، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 150 جنيهًا مقارنة بأسعاره الأيام السابقة، بينما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة تقترب من 1200 جنيه.
 

سعر الذهب عيار 21 يقود موجة الارتفاع 

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا بعد الارتفاع، وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة في محال الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7690 جنيهًا للبيع و7610 جنيهات للشراء، ليواصل الحفاظ على صدارته كأعلى الأعيرة سعرًا نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص به.

أما سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، فقد بلغ 6730 جنيهًا للبيع و6660 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الذهب بالمصنعية 

وعند احتساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، يتم إضافة قيمة تتراوح ما بين 100 و250 جنيها على سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء، وهو ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلكين، خاصة المقبلين على الشراء خلال هذه الفترة.
 

إقبال على عيار 18 بعد ارتفاع الأسعار

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5770 جنيهًا للبيع و5710 جنيهات للشراء، ويعد هذا العيار من الخيارات التي اتجه إليها عدد كبير من المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، لما يتميز به من تنوع في التصميمات وانخفاض نسبي في التكلفة مقارنة بعيار 21.

الجنيه الذهب يسجل قفزة قوية

وفيما يخص الجنيه الذهب، سجل اليوم 53840 جنيهًا للبيع و53280 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة تقارب 1200 جنيه مقارنة بأسعاره خلال الأيام الماضية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله مرآة مباشرة لتحركات سعر الذهب.

الذهب عالميًا يواصل التحليق

وعلى الصعيد العالمي، ووفقًا لوكالة «رويترز»، سجل سعر أونصة الذهب في العقود الفورية نحو 5030.18 دولارًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات.

 

