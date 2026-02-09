مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون وشراكة لمشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة إستراتيجية، ضمن خطة تنفيذ مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال احتفالية الإطلاق المُنعقدة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

حضر الاحتفالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، المُطور الرئيسي للمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، فضلًا عن مندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تم توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين شركة "تطوير مصر"، المطوِّر الرئيسي للمشروع، وكلٍ من شركة "آي جي واي ماريناز" (IGY Marinas) الأمريكية، وشركة "بي سي آي ريالتي" (BCI Realty) البريطانية، وشركة "شنايدر إليكتريك" (Schneider Electric) الفرنسية.

وُقعت الاتفاقية الأولى بشأن إدارة وتشغيل مارينا مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، حيث وقعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، و سايمون برايان، نائب رئيس قطاع العمليات في أوروبا بشركة "آي جي واي ماريناز" الأمريكية.

وجاءت الاتفاقية الثانية بشأن إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة". ووقّعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، و صامويل كيرك، مدير شركة "بي سي آي ريالتي" البريطانية.

أمّا الاتفاقية الثالثة فهي اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بشأن تحقيق الاستدامة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، وقام بتوقيعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، و سيباستيان ريز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق بشركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" يُعد جزءاً من مشروع "المونت جلالة" بمدينة العين السخنة، الذي يأتي ضمن حزمة من المشروعات العمرانية المُهمة التي يتم تنفيذها لتنمية وتطوير ساحل البحر الأحمر بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يقوم على أسس التخطيط المتكامل وتعدد الاستخدامات وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، كما يدعم التشغيل المستدام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تنشيط أنماط السياحة المتخصصة، وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، المُطور الرئيسي لمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"؛ أن شركة "آي جي واي ماريناز" الأمريكية ستتولى مهام المستشار الدولي لإدارة وتشغيل مارينا المشروع؛ تمهيدًا لإبرام اتفاقية تشغيل متكاملة، بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في تخطيط المراسي البحرية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك دعمًا لجهود تنمية سياحة اليخوت على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، أن شركة "بي سي آي ريالتي" البريطانية ستتولى إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"؛ حيث ستعمل على تطوير المركز ليكون منصة إقليمية متقدمة لسياحة الأعمال، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم سياحة المؤتمرات والمعارض.

أمّا فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع شركة "شنايدر إليكتريك"، فقد أشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن الشركة الفرنسية ستتولى دعم تطوير البنية التحتية الذكية بالمشروع، ورفع كفاءة الطاقة به، وتعزيز الأداء البيئي طويل الأمد له، بما يتوافق مع أعلى معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وكشف "شلبي" عن أن شركة "تطوير مصر" كانت قد وقعت، في وقت سابق، اتفاقية التشغيل الفندقي بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" مع شركة ماريوت إنترناشيونال (Marriott International) العالمية؛ التي ستتولى تشغيل الفنادق والشقق الفندقية بالمشروع، وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الضيافة، بما يُحقق التميّز التشغيلي طويل الأمد.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" إلى التعاون الذي تمّ مع عدد آخر من الشركاء الدوليين في تنفيذ مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، ومن بينها شركة جيانلوكا بيلوفو وشركاه Gianluca Peluffo & Partners التي عملت كمُخطِط عام ومُصمم معماري للمشروع، وشركة "كريستال لاجونز" Crystal Lagoons، المُطور العالمي للبحيرات الكريستالية، وشركة أورانج مصر Orange Egypt المشغّل رسمي للبنية التحتية الرقمية بالمشروع.

وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن المشروع يُنفَّذ باستثمارات متوقعة تقترب من 50 مليار جنيه، بما يُعادل نحو مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن المشروع يضم 10 أبراج متعددة الاستخدامات بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 280 ألف متر مربع، وبإجمالي مساحة بنائية تُقدَّر بنحو 470 ألف متر مربع.

وأضاف: يشمل المشروع ما يقرب من 2600 وحدة سكنية وفندقية فضلًا عن مارينا دولية بسعة تزيد على 150 يختًا، ومركز معارض ومؤتمرات بمساحة تبلغ نحو 28 ألف متر مربع.

وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 7 سنوات، على أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026، ليعمل كمنظومة عمرانية وسياحية متكاملة تدعم الاستثمار والتنمية المستدامة على ساحل البحر الأحمر.

في هذا الإطار، أوضح "شلبي" أن شركة "تطوير مصر" وقّعت، في وقت سابق، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتولى بموجبها استخراج جميع التصاريح الخاصة بأبراج المشروع، إلى جانب الإشراف على تنفيذ أعمال المارينا بالمشروع، وذلك في إطار مؤسسي منظم يضمن الانضباط التنفيذي والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" أن إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" يُمثل محطةً مهمة ضمن خطة تطوير مشروع "المونت جلالة"، ويُجسّد نموذجًا للتكامل بين رؤية الدولة ودور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، فضلًا عن إسهامه في تطوير منطقة العين السخنة وتحويلها إلى وجهة عالمية لسياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت.