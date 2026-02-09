قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟

أرنولد
أرنولد
منتصر الرفاعي

تتزايد التساؤلات حول مستقبل الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد مع نادي ريال مدريد في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير الميرينجي بشأن قدرته على تقديم المردود المتوقع داخل الملعب.

أرنولد يركز على النجاح مع الريال

رغم الشائعات، يصر أرنولد على التمسك بالنجاح داخل جدران سانتياجو برنابيو مؤكدًا رغبته الواضحة في الاستقرار مع الفريق والمساهمة في تحقيق الألقاب.

وأكد موقع "fichajes" الإسباني أن اللاعب لا يضع خيار الرحيل على الطاولة، مشددًا على تركيزه الكامل على تحسين أدائه الفني وإثبات قيمته مع ريال مدريد حيث يعتبر انتقاله إلى النادي في الصيف الماضي خطوة محكمة وفاصلة في مسيرته الكروية، خاصة مع فريق يملك أكبر عدد من البطولات في دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، تضع إدارة ريال مدريد كامل ثقتها في اللاعب معتبرة أن ظروف التأقلم مع الدوري الإسباني تحتاج مزيدًا من الوقت، خاصة وأن أرنولد قضى مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي، الذي تختلف أجواؤه وظروفه كثيرًا عن الليجا الإسبانية.

مانشستر سيتي يراقب الموقف

في المقابل، ازدادت الشائعات حول رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع أرنولد، مستغلة وضعه الحالي بعد قلة المشاركة مع ريال مدريد. 

لكن اللاعب نفى أي اهتمام بالانتقال، مؤكداً أن تركيزه منصب فقط على إثبات قدراته مع الميرينجي وتحقيق النجاح.

ألكسندر أرنولد ريال مدريد سانتياجو برنابيو مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي

