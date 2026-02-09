أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟

تتزايد التساؤلات حول مستقبل الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد مع نادي ريال مدريد في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير الميرينجي بشأن قدرته على تقديم المردود المتوقع داخل الملعب.

أرنولد يركز على النجاح مع الريال

رغم الشائعات، يصر أرنولد على التمسك بالنجاح داخل جدران سانتياجو برنابيو مؤكدًا رغبته الواضحة في الاستقرار مع الفريق والمساهمة في تحقيق الألقاب.

وأكد موقع "fichajes" الإسباني أن اللاعب لا يضع خيار الرحيل على الطاولة، مشددًا على تركيزه الكامل على تحسين أدائه الفني وإثبات قيمته مع ريال مدريد حيث يعتبر انتقاله إلى النادي في الصيف الماضي خطوة محكمة وفاصلة في مسيرته الكروية، خاصة مع فريق يملك أكبر عدد من البطولات في دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، تضع إدارة ريال مدريد كامل ثقتها في اللاعب معتبرة أن ظروف التأقلم مع الدوري الإسباني تحتاج مزيدًا من الوقت، خاصة وأن أرنولد قضى مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي، الذي تختلف أجواؤه وظروفه كثيرًا عن الليجا الإسبانية.

مانشستر سيتي يراقب الموقف

في المقابل، ازدادت الشائعات حول رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع أرنولد، مستغلة وضعه الحالي بعد قلة المشاركة مع ريال مدريد.

لكن اللاعب نفى أي اهتمام بالانتقال، مؤكداً أن تركيزه منصب فقط على إثبات قدراته مع الميرينجي وتحقيق النجاح.