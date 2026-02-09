قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيان من منتجة مسلسل "مناعة" بعد مشكلة هند صبري ومها نصار

سارة عبد الله

علقت دينا كُريم، منتجة مسلسل مناعة، على الأزمة بين الفنانة هند صبري والفنانة مها نصار بعد ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا كُريم عبر حسابها على فيس بوك: “أود التأكيد على أن ما أُثير بشأن مسلسل مناعة، حول وجود تدخلات في السيناريو أو تغيير خطوط درامية هو عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يحدث أي تدخل في مسار العمل”.

وأضافت: “كما أؤكد أن أي تعديلات على السيناريو يختص بها فقط كلٌّ من مؤلف العمل والمخرج، وأنا بصفتي المنتجة، دون غيرنا، وذلك في الإطار المهني المتعارف عليه”.

وتابعت: “وأود كذلك أن أشيد بالتزام جميع الفنانين المشاركين بالعمل وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة هند صبري، بصفتها بطلة للعمل، وهو ما عهدناه منها على مدار رحلتها الفنية، وأؤكد أنها تُعد إحدى أعمدة القوة الناعمة التي نفخر بها دائمًا”.

دينا كُريم مسلسل مناعة هند صبري

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

جداوى

محمد جداوي: التكنولوجيا الذكية تحولت إلركيزة أساسية في حياة المستهلك

هاتف Galaxy F70e 5G

ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي.. Samsung تفاجئ الأسواق بهاتف هاتف Galaxy F70e 5G

مازدا

محبوبة الجماهير.. مازدا تودع أشهر سيارة كروس أوفر لديها

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

