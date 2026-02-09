بيان من منتجة مسلسل "مناعة" بعد مشكلة هند صبري ومها نصار

علقت دينا كُريم، منتجة مسلسل مناعة، على الأزمة بين الفنانة هند صبري والفنانة مها نصار بعد ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا كُريم عبر حسابها على فيس بوك: “أود التأكيد على أن ما أُثير بشأن مسلسل مناعة، حول وجود تدخلات في السيناريو أو تغيير خطوط درامية هو عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يحدث أي تدخل في مسار العمل”.

وأضافت: “كما أؤكد أن أي تعديلات على السيناريو يختص بها فقط كلٌّ من مؤلف العمل والمخرج، وأنا بصفتي المنتجة، دون غيرنا، وذلك في الإطار المهني المتعارف عليه”.

وتابعت: “وأود كذلك أن أشيد بالتزام جميع الفنانين المشاركين بالعمل وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة هند صبري، بصفتها بطلة للعمل، وهو ما عهدناه منها على مدار رحلتها الفنية، وأؤكد أنها تُعد إحدى أعمدة القوة الناعمة التي نفخر بها دائمًا”.