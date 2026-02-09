عندي محامي هو اللي يرد.. أول تعليق من عفاف شعيب على منشور محمد سامي

علقت الفنانة عفاف شعيب علي منشور المخرج محمد سامي، الذي أعلن فيه عن رفض المحكمة دعوة التعويض التى اقامتها ضده عفاف شعيب.

وقالت عفاف شعيب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: مش هرد ولا هعلق على المنشور أو الموضوع، عندي محامي هو اللي هيرد.

تعليق محمد سامي:

كان المخرج محمد سامي قد علق علي قرار المحكمة برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضده بتهمة السب والقذف.

وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا وبتخسرها، والنهاردة كانت آخر قضية وبرضه خسرتها، ما عرفش ليه هي مصره تقاضینی بدون وجه حق وتقول إني سبتها وغلطت فيها في أحد البرامج التلفزيونية و ده محصلش، و المحاكم حکمت إنه محصلش وبأحكام نهائية والمحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أي تجاوز أو إساءة وكل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والمدنية كانت لصالحى فى كل الدرجات.

وأضاف: أصلا الحلقة اللي هي ادعت إنى سبتها فيها موجوده أون لاين و أي حد يقدر يشوفها ، أنا مستحيل أتجاوز في حق ست في سن أمي أو أكبر وکمان فنانة كبيرة و ليها تاريخها .

وتابع: أنا أول مرة اقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأنى انتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ما حصل وبعدين أتكلم ، و دلوقتى بناقش أنا و المستشار القانوني الأستاذ / شعبان سعيد المحامى المفروض نعمل إيه الفترة دى بعد سنتين من التجاوز في حقى و الإساءة لشخصى، إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير و إفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف والست و المحامى بتاعها دلوقتي فيهم اللى مكفيهم و المفروض نكبر دماغنا و مانزودش عليهم الهم و نسامحهم و ناخدهم و نتعشى مع بعض بره و نعزمهم على ريش و بيتزا )

تفاصيل الأزمة:

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف.

الفنانة عفاف شعيب كانت قد رفعت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه، من المخرج محمد سامي.