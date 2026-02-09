الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاهدة أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران، وهي من طراز إيرباص A350.

أسطول طائرات شركة مصر للطيران

أشار الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى أن انضمام الطائرة إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة في خدمة المسافرين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.