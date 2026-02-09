قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
ديني

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة.. أزهري يكشف عنها

شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة
شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ إبراهيم أمين، عضو الأزهر الشريف، إن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يعد موضوعًا حساسًا ومحل خلاف بين العلماء.

وأكد الشيخ إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن بعض العلماء يرون جواز التبرع في حالات الضرورة فقط وبشروط صارمة، بينما يعارضه آخرون تمامًا.

وأشار أن إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبرع إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الأعضاء للأغراض التجميلية أو الترفيهية.

 وأضاف الشيخ إبراهيم أن المتوفى يجب أن يحترم، ولا يجوز الاعتداء على جسده بعد وفاته، مؤكدًا أن الورثة ليس لهم الحق في التصرف في جسد المتوفى أو اتخاذ قرارات بشأنه.

وتحدث الشيخ إبراهيم عن ضرورة تطوير التكنولوجيا الطبية، بما يتيح بدائل علمية للأنسجة والأعضاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون أكثر تكريمًا للإنسان وحفاظًا على كرامته.

هل يجوز الفطر في أول يوم من رمضان بسبب السفر؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمد من محافظة القاهرة، حول حكم الإفطار في أول يوم من شهر رمضان بسبب السفر، وهل يجوز له أن يفطر ويقضي هذا اليوم في وقت لاحق.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن حكم الإفطار في هذه الحالة يتوقف على توقيت بدء السفر بالنسبة لدخول وقت الفجر.

وبيّن أنه إذا كان الشخص مسافرًا قبل أذان الفجر، بحيث يؤذن عليه الفجر وهو في الطريق، ويستغرق سفره اليوم كله حتى وقت الغروب، فلا حرج عليه في الإفطار، ويكون له رخصة السفر الشرعية، على أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

وأشار إلى أنه في حال كان السفر سيتم بعد أذان الفجر، فإن الأصل أن يبدأ الصائم يومه صائمًا، ولا يجوز له الإفطار لمجرد نية السفر، بل يصوم هذا اليوم ما دام قد أدرك الفجر وهو مقيم.

التبرع بالأعضاء الأنسجة التبرع بالأنسجة شروط التبرع بالأعضاء شروط التبرع بالأنسجة

فاروق حسني

فاروق حسني: الثقافة فعل حياة ومقاومة للنسيان.. ذاكرة الأمم وروحها الحية

صورة أرشيفية

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

المتوفي

حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

بالصور

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

