شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة.. أزهري يكشف عنها

قال الشيخ إبراهيم أمين، عضو الأزهر الشريف، إن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يعد موضوعًا حساسًا ومحل خلاف بين العلماء.

وأكد الشيخ إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن بعض العلماء يرون جواز التبرع في حالات الضرورة فقط وبشروط صارمة، بينما يعارضه آخرون تمامًا.

وأشار أن إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبرع إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الأعضاء للأغراض التجميلية أو الترفيهية.

وأضاف الشيخ إبراهيم أن المتوفى يجب أن يحترم، ولا يجوز الاعتداء على جسده بعد وفاته، مؤكدًا أن الورثة ليس لهم الحق في التصرف في جسد المتوفى أو اتخاذ قرارات بشأنه.

وتحدث الشيخ إبراهيم عن ضرورة تطوير التكنولوجيا الطبية، بما يتيح بدائل علمية للأنسجة والأعضاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون أكثر تكريمًا للإنسان وحفاظًا على كرامته.

هل يجوز الفطر في أول يوم من رمضان بسبب السفر؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمد من محافظة القاهرة، حول حكم الإفطار في أول يوم من شهر رمضان بسبب السفر، وهل يجوز له أن يفطر ويقضي هذا اليوم في وقت لاحق.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن حكم الإفطار في هذه الحالة يتوقف على توقيت بدء السفر بالنسبة لدخول وقت الفجر.

وبيّن أنه إذا كان الشخص مسافرًا قبل أذان الفجر، بحيث يؤذن عليه الفجر وهو في الطريق، ويستغرق سفره اليوم كله حتى وقت الغروب، فلا حرج عليه في الإفطار، ويكون له رخصة السفر الشرعية، على أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

وأشار إلى أنه في حال كان السفر سيتم بعد أذان الفجر، فإن الأصل أن يبدأ الصائم يومه صائمًا، ولا يجوز له الإفطار لمجرد نية السفر، بل يصوم هذا اليوم ما دام قد أدرك الفجر وهو مقيم.