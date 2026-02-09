قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
ديني

10 سنن في الوضوء يغفل عنها الكثير وثوابها عظيم.. احرص عليها

سنن الوضوء
سنن الوضوء
عبد الرحمن محمد

كشف الشيخ عطية صقر رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، في فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن بعض السنن المستحبة عند الوضوء، موضحًا أن من فعلها حصل على الثواب العظيم، ومن تركها فلا شيء عليه.

وأوضح أن أول هذه السنن هي التسمية في أول الوضوء، وثانيها السواك، وثالثها غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء، ورابعها المضمضة ثلاث مرات، وخامسها الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى ثلاث مرات.

وأضاف أن سادس السنن هو تخليل اللحية، وسابعها تخليل الأصابع، وثامنها تثليث الغسل، وتاسعها التيمن أي غسل اليد اليمنى والقدم اليمنى قبل اليسرى، وعاشرها الدلك وهو تمرير اليد على العضو عند الوضوء.

هل ترك المضمضة بعذر أو بدون يبطل الوضوء؟ 

تلقى دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الصلاة في حال ترك المضمضة طوال شهر رمضان، فرد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، بأن المضمضة ليست من أركان الوضوء، بل هي من السنن المستحبة، ومن تركها فصلاته صحيحة شرعًا.

وأشار الشيخ عبد السميع إلى أن الفقهاء تناولوا حال الصائم مع المضمضة، مؤكدين أنه لا يُستحب الإفراط في المضمضة أثناء الصيام، حرصًا على عدم بلع الماء عن غير قصد، حتى يبقى الصيام صحيحًا.

وفي سياق أوسع عن الوضوء، أوضح أمين الفتوى أن الوضوء يتكون من أركان وواجبات وفرائض، وهناك سنن مستحبة تصح الصلاة بتركها، بينما من يُهمل ركنًا من الأركان تُصبح صلاته باطلة.

 وأكد خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، أن من نسي غسل الوجه أو غسل اليدين إلى المرفقين، أو مسح الرأس، أو غسل القدمين، فعليه إعادة هذا الركن لإتمام وضوئه بشكل صحيح وكامل، استنادًا إلى قول الله تعالى في سورة المائدة، الآية 6:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ …»

وأضاف الشيخ عبد السميع أن الترتيب في غسل الأعضاء أثناء الوضوء ليس واجبًا عند جميع المذاهب، وكذلك الموالاة بين غسل الأعضاء ليست شرطًا مطلقًا. لذا يُمكن لمن نسي ركنًا أن يُعيد غسله فقط دون إعادة الوضوء كاملًا إذا كان الفاصل قصيرًا بين التذكر والانتهاء من الوضوء.

الوضوء سنن الوضوء الشيخ عطية صقر أحكام الطهارة

