محمد جداوي: التكنولوجيا الذكية تحولت إلركيزة أساسية في حياة المستهلك

أكد محمد جداوي، رئيس قطاع التسويق بشركة إل جي، أن الأجهزة الذكية لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في الحياة اليومية للمستهلك المصري، نظرًا لما تقدمه من حلول مبتكرة تسهم في تحسين إدارة المنزل، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات ملموسة على المدى البعيد.

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أن الحدث العالمي الذي نظمته الشركة مؤخرا يحمل دلالات مهمة بالنسبة للسوق المحلي، حيث يعكس ارتباط مصر المباشر بالاستراتيجية العالمية، ويؤكد مكانتها كسوق محوري ضمن خطط النمو المستقبلية، وليس مجرد امتداد للأسواق الأخرى.

وأوضح أن جوهر الرسالة التي خرج بها الحدث يتمثل في إبراز مفهوم “الذكاء الاصطناعي الإنساني”، القائم على توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان بشكل عملي وبسيط، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمستخدم.

وأضاف أن نتائج الحدث تمثل خريطة طريق لاستراتيجية الشركة في السوق المصري خلال عام 2026، من خلال تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الأجهزة الذكية، والارتقاء بتجربة المستخدم بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك المحلي.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بالأجهزة المنزلية الذكية، وحلول التكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب شاشات التلفزيون المتطورة، باعتبارها منتجات تمس الاستخدام اليومي بشكل مباشر.

وأكد جداوي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا محوريًا في تحسين تجربة المستخدم، من خلال تحليل أنماط الاستخدام والتفاعل معها بشكل تلقائي، بما يوفر مستوى أعلى من الراحة والسلاسة في التعامل مع الأجهزة.

وشدد على أن الرؤية التسويقية للشركة لا تقتصر على الترويج للمنتجات، بل تقوم على تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الذكاء والبساطة، ويضع احتياجات المستهلك في صدارة الأولويات.

وأوضح أن الابتكار الحقيقي يتمثل في تحويل التكنولوجيا إلى قيمة مضافة ملموسة، عبر حلول تقلل المجهود اليومي، وتساعد على ترشيد الطاقة، وتوفر راحة مستدامة للمستخدم على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في تصميم المنتجات ورفع كفاءتها والحد من تأثيرها البيئي.