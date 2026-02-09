قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من بنها.. القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء
بالدرجات المئوية.. الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
محمد جداوي: التكنولوجيا الذكية تحولت إلركيزة أساسية في حياة المستهلك

جداوى
جداوى
أحمد عبد القوى

أكد محمد جداوي، رئيس قطاع التسويق بشركة إل جي، أن الأجهزة الذكية لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في الحياة اليومية للمستهلك المصري، نظرًا لما تقدمه من حلول مبتكرة تسهم في تحسين إدارة المنزل، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات ملموسة على المدى البعيد.

وأشار، في تصريحات خاصة، إلى أن الحدث العالمي الذي نظمته الشركة مؤخرا  يحمل دلالات مهمة بالنسبة للسوق المحلي، حيث يعكس ارتباط مصر المباشر بالاستراتيجية العالمية، ويؤكد مكانتها كسوق محوري ضمن خطط النمو المستقبلية، وليس مجرد امتداد للأسواق الأخرى.

وأوضح أن جوهر الرسالة التي خرج بها الحدث يتمثل في إبراز مفهوم “الذكاء الاصطناعي الإنساني”، القائم على توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان بشكل عملي وبسيط، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمستخدم.

وأضاف أن نتائج الحدث تمثل خريطة طريق لاستراتيجية الشركة في السوق المصري خلال عام 2026، من خلال تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الأجهزة الذكية، والارتقاء بتجربة المستخدم بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المستهلك المحلي.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بالأجهزة المنزلية الذكية، وحلول التكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب شاشات التلفزيون المتطورة، باعتبارها منتجات تمس الاستخدام اليومي بشكل مباشر.

وأكد جداوي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا محوريًا في تحسين تجربة المستخدم، من خلال تحليل أنماط الاستخدام والتفاعل معها بشكل تلقائي، بما يوفر مستوى أعلى من الراحة والسلاسة في التعامل مع الأجهزة.

وشدد على أن الرؤية التسويقية للشركة لا تقتصر على الترويج للمنتجات، بل تقوم على تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الذكاء والبساطة، ويضع احتياجات المستهلك في صدارة الأولويات.

وأوضح أن الابتكار الحقيقي يتمثل في تحويل التكنولوجيا إلى قيمة مضافة ملموسة، عبر حلول تقلل المجهود اليومي، وتساعد على ترشيد الطاقة، وتوفر راحة مستدامة للمستخدم على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في تصميم المنتجات ورفع كفاءتها والحد من تأثيرها البيئي.

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

