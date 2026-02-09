قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه
رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026
وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل التطور القضائي بشأن محاكمة فضل شاكر

فضل شاكر
فضل شاكر
تقى الجيزاوي

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورا جديدا بعد قرار تأجيل المحاكمة الى يوم ٢٤ إبريل المقبل ، وذلك قبل سماع الجلسة المقبلة التى تتضمن المرافعة النهائية من محامي الطرف الأول وممثل النيابة العامة في جميع الجوانب المتعلقة باتهامات التحريض على القتل وتمويل جماعات إرهابية.

وجاء قرار التأجيل بناءا على استكمال الإجراءات القانونية حتى تتمكن المحكمة للإستماع لكل الحوانب التى تخص دفوع الدفاع ومرافعة النيابة، قبل اتخاذ قرارها النهائي .

وقال صاحب الدعوى القضائية إن دور الفنان فضل شاكر اقتصر على التحريض على القتل عبر مكبرات الصوت داخل أحد المساجد فقط ، وانه لم يشاهده فى الموقف ذاته .

وكان كشف الصحفي اللبناني سعيد الحريري كواليس وتفاصيل محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد تحديد محكمة الجنايات في بيروت جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في قضيته، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية محاولة اغتيال مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، عام 2013.

 جلسات المحاكمة العسكرية

وأوضح الحريري خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار» أن الثامن من يناير شهد أولى جلسات المحاكمة العسكرية، بينما عُقدت في التاسع من الشهر نفسه جلسة علنية أمام محكمة جنايات بيروت، خُصصت لمحاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، بحضور جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن فضل شاكر أنكر أمام المحكمة أي تورط له في أعمال عسكرية، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم مسلح، وأن ما كان يملكه لا يتجاوز مجموعة حماية صغيرة يشرف عليها ابن شقيقه، جاءت نتيجة تهديدات تعرض لها منزله في صيدا بسبب مواقفه وتصريحاته السابقة. 

 تأمين حماية شخصية

ولفت إلى أن شاكر أكد احتراق منزله وتكبده خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى في حينها دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية، ما اضطره إلى تأمين حماية شخصية.

وأضاف الحريري أن الفنان نفى معرفته بالمدعي هلال حمود، كما أنكر تهديده أو استخدامه مكبرات الصوت في مسجد بلال بن رباح، وهو محور القضية. 

وأكد أحد الشهود أمام المحكمة أن فضل شاكر كان نائمًا وقت وقوع محاولة الاغتيال، فيما صرّح الشيخ أحمد الأسير بدوره أن شاكر لم يستأذنه لاستخدام مكبرات الصوت في المسجد. وبذلك، لا يزال الملف، الذي يضم 14 متهمًا، قيد النظر دون صدور أي حكم حتى الآن.

وفي ختام حديثه، أوضح الحريري أن فضل شاكر شدد على عدم مشاركته في أحداث عبرا أو أي عمل عسكري، مؤكدًا أنه كان بصدد تسليم أسلحة مرافقيه إلى الجيش اللبناني، إلا أن اندلاع الأحداث حال دون ذلك. 

تشكيل مجموعة مسلحة

كما أشار إلى أن الشيخ أحمد الأسير اعترف بتشكيل مجموعة مسلحة، لكنه نفى بشكل قاطع أي دور لفضل شاكر فيها، سواء من حيث التمويل أو التسليح.

 الأحكام الغيابية الصادرة بحقه

كما لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالمحاكمات العسكرية تشمل أربعة ملفات رئيسية قد تصل الأحكام فيها إلى عشرات السنوات، إلا أنه وفقًا للقانون اللبناني، وبما أن فضل شاكر قام بتسليم نفسه، فإن الأحكام الغيابية الصادرة بحقه تسقط، وتُعاد محاكمته من نقطة الصفر.
 

فضل شاكر محاكمة فضل شاكر تفاصيل قضية فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

ترشيحاتنا

مطار هافانا

لنفاد وقود الطائرات.. الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا

كراهية كبيرة لليهود في بولندا

ارتفاع نسبة البولنديين الكارهين لليهود إلى 40%

ستارمر و مندلسون و إبستين

إبستين يشعل أزمة في لندن.. دعوات لاستقالة ستارمر وانشقاقات داخل حزب العمال

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد