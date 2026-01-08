تحديد 12 فبراير موعدا للمحاكمة.. تفاصيل جلسة استجواب فضل شاكر اليوم

قررت المحكمة السكرية بلبنان، اليوم الخميس 9 يناير، تحديد 12 فبراير، موعدًا لمحاكمة الفنان فضل شاكر، في أربعة ملفات أمنية صدرت بحقه فيها أحكام غيابية سابقًا، وذلك بعد جلسة استجواب مغلقة استمرت أكثر من ساعتين، صباح اليوم.

وخلال جلسة محاكمة فضل شاكر، التي اقتصر حضورها على المحامين الموكلين فقط، ومنع الصحافة والإعلام من الحضور، استمعت المحكمة إلى أقوال فضل، على التهم الموجهة إليه.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، منهم أحمد الأسير، كما نفى فضل شاكر، كل التهم المنسوبة إليه.

وأوصت المحكمة اللبنانية بإسقاط تهمتين ضد فضل شاكر بعدما سلم نفسه للسلطات، وهما تهمتين من أكبر الاتهامات التي وجهت له وصدرت بناءً عليها أحكام قضائية.

محمد فضل شاكر

طمأن محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر ، الجمهور على حالة والده الصحية ، مؤكدا ان كل ما تداول بشأن تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية خالى من الصحة تماما.

وأصدر محمد فضل شاكر، بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام ، قال فيه: “بيان صادر من عائلة الفنان فضل شاكر ، نحن عائلة فضل شاكر نود ان نوجه جزيل الشكر الى كل من يقف معنا فى هذه الظروف الصعبة الذى نمر بها ان محبتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر يقوينا ويزيد من عزمتنا واصرارنا على إحقاق الحق وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية ”.

واختتم البيان: “نود ان نطمئنكم الى ان صحة فضل شاكر بخير والحمدلله وكل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية عار من الصحة نقدر كل رسالة وكل سؤال وكل ما تقدمونه من دعم لنا”.