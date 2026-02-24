قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

رنا عصمت

تصدر خبر وفاه إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم، موشر البحث عبر موقع جوجل ، حيث أثار حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
 

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور  جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، أن أهم إشارة تحذيرية للجلطات، أن الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم  بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله  فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان  ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت".

واستكمل : "نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم ، هما خلايا المخ وخلايا القلب، والكلام نفسه ينطبق على السكتة القلبية.

وتابع: شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليا يتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبية لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات ".
 

هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة ؟!

جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة

وحرقان في المعدة جلطة شرايين الأمعاء تسلخ  وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة

ايه اللي يخلي شاب صغير تجي له جلطة ؟!
 

-التدخين

-المسكنات

-مشروبات الطاقة والمنشطات

-المخدرات

-تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط

- الضغط المرتفع ومرض السكر

-وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات
 

 أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ:

صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعى.
 

علامات تحذيرية لجلطة القلب:

-وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر

-نهجان خفيف

-عرق

-ثقل في الذراع الأيسر

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟!

الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب
 

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة ؟!

ممكن تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب


وقد أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

وأضاف خلال منشوره أن صلاة الجنازة ستكون اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وفاة إسلام رضا

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل ظهر اليوم من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، على أن يُقام العزاء في وقت لاحق يُعلن عنه خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف الأسرة حتى الآن عن تفاصيل أو أسباب الوفاة، مكتفية بالإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

بعد خبر وفاه شقيق زينة جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية أسباب السكتة القلبية علامات تكشف السكتة القلبية وفاه سيفيق زينة إسلام رضا

