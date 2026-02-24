قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تقام على استاد المحلة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت 2.

مواجهة بطموحات متباينة

تكتسب المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة مطاردة الصدارة، إذ يمنحه الفوز فرصة اعتلاء القمة حال تعثر الزمالك وسيراميكا، بينما أي نتيجة أخرى ستبقيه داخل المربع الذهبي دون تقدم.

في المقابل، يخوض غزل المحلة اللقاء تحت ضغط تحسين موقفه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر.

قائمة بيراميدز الرسمية

وأعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قائمة الفريق، والتي ضمت في حراسة المرمى أحمد الشناوي ومحمود جاد وزياد هيثم، وفي الدفاع محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي إبراهيم.

وضم خط الوسط مصطفى فتحي ومهند لاشين ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وناصر ماهر وعودة فاخوري ومصطفى زيكو وإيفرتون داسيلفا وحامد حمدان وباسكال فيري وأحمد عاطف قطة، بينما يقود الهجوم فيستون ماييلي ويوسف أوباما ومروان حمدي ودودو الجباس.

غياب مؤثر وترتيب الفريقين

وتشهد القائمة غياب كريم حافظ للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء. ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على القمة، في وقت يبحث فيه المحلة عن انتفاضة تعيد التوازن لمشواره في المسابقة.

فريق بيراميدز بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري استاد المحلة

