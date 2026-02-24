اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الجدل والتعاطف، بعدما وثق لحظة بحث سيدة عن زوجها داخل شقة زوجته الثانية، في مشهد حمل قدرًا كبيرًا من الانفعال والتوتر.

من مشادة داخل شقة إلى ترند على السوشيال

وأظهر الفيديو الزوجة الأولى السيدة بسمة أحمد وهي في حالة صدمة واضحة، تنادي على زوجها قائلة: "اطلع يا أحمد يا جبان.. اطلع يا أحمد يا سعيد"، في إشارة إلى اعتقادها باختبائه داخل الشقة تهربًا من مواجهتها.

المشهد الذي وثقته عدسة الهاتف أظهر أجواء مشحونة، وسط محاولات متبادلة للسيطرة على الموقف.

كما رصد المقطع مشادة كلامية حادة بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، حيث حاولت الأخيرة منعها من الدخول، قائلة: “أنتي رايحة فين؟ اطلعي بره أوضتي”، لترد الزوجة الأولى بحدة: “اطلع فين؟.. خايفة ليه طالما متجوزة؟ فين أحمد.. عربيته تحت!”، في مشهد عكس حجم الاحتقان بين الطرفين.

وفي فيديو لاحق نشرته الزوجة الأولى عقب انتشار المقطع الأول، أوضحت أن زوجها كان مختبئًا داخل دولاب الشقة، مؤكدة أنه فور خروجه اعتدى عليها بالضرب “علقة كبيرة” على حد وصفها، ما تسبب في إصابتها بكدمات واضحة في يديها.

وأشارت إلى أن عددًا من الحاضرين شهدوا الواقعة وطالبوها بتحرير محضر رسمي ضده، إلا أنها رفضت اتخاذ أي إجراء قانوني قائلة: “مش هينفع أعمل محضر في أبو عيالي”.



وأضافت أن الفيديو المتداول يعود إلى فترة سابقة، موضحة أن سبب نشره مؤخرًا يرجع إلى ما وصفته بتصرفات استفزازية من الزوجة الثانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها ذهبت إلى منزلها واستفزتها في أول أيام شهر رمضان، بل وأخذت أطفالها، الأمر الذي دفعها بحسب قولها إلى الرد ونشر الفيديو، قائلة: “كان لازم أرد واللي يحصل يحصل”.



الفيديو أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبر كثير منهم عن تعاطفهم مع الزوجة الأولى، معتبرين أنها ظهرت في موقف إنساني صعب، بينما رأى آخرون أن الواقعة تعكس تعقيدات العلاقات الأسرية حين تنتقل خلافاتها إلى العلن عبر منصات السوشيال ميديا.



