يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من كواليس تصوير إعلان رمضان يا واحشني.

وجاءت التعليقات على الصور معبرين عن حبهم لفكرة الإعلان وظهور محمد منير بصحة جيدة.

وانتهي الفنان الكبير محمد منير من تسجيل شارة البداية لمسلسل" حد أقصي"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

مسلسل حد أقصى

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد روجينا شخصية “صباح”، سمسارة عقارات تجد نفسها فجأة في قلب أزمة كبرى بعد دخول مبلغ مالي ضخم إلى حسابها البنكي، لتتورط في دوائر معقدة من الشكوك والصراعات، وسط محاولات للهروب من واقع يضعها تحت ضغوط غير متوقعة.