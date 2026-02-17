مسلسلات رمضان 2026.. تتر “حد أقصي” بصوت محمد منير

انتهي الفنان الكبير محمد منير من تسجيل شارة البداية لمسلسل" حد أقصي"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد روجينا شخصية “صباح”، سمسارة عقارات تجد نفسها فجأة في قلب أزمة كبرى بعد دخول مبلغ مالي ضخم إلى حسابها البنكي، لتتورط في دوائر معقدة من الشكوك والصراعات، وسط محاولات للهروب من واقع يضعها تحت ضغوط غير متوقعة.

ويطرح “حد أقصى” تساؤلات إنسانية عميقة حول المال، والاختيارات، وحدود التحمل، في قصة تتصاعد أحداثها بين الطمع والخوف والرغبة في النجاة، مع عناصر من الإثارة والأكشن.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب روجينا كل من محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، مصطفى عماد، وبسنت أبو باشا، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي